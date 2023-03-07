【ロンドン時事】７日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、この日のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１３５円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１３５円６０～７０銭と、前日午後４時比３０銭の円高・ドル安。