女性限定公募に自民支部反発 東京１８区、「憲法違反の可能性」
2023年03月07日17時45分
自民党東京都連が衆院東京１８区（武蔵野市など）の候補者公募を女性限定で実施すると決めたことに対し、同党武蔵野総支部など３総支部は７日までに、憲法や男女雇用機会均等法に違反する可能性が高いと疑問視する文書を萩生田光一都連会長に送った。
女性限定公募に自民支部反発 東京１８区、「憲法違反の可能性」
2023年03月07日17時45分
自民党東京都連が衆院東京１８区（武蔵野市など）の候補者公募を女性限定で実施すると決めたことに対し、同党武蔵野総支部など３総支部は７日までに、憲法や男女雇用機会均等法に違反する可能性が高いと疑問視する文書を萩生田光一都連会長に送った。
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