東京、新たに９８９人感染 前週比１９２人減―新型コロナ
2023年03月07日17時02分
東京都は７日、新たに９８９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ１９２人減った。新たな死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ８人だった。
東京、新たに９８９人感染 前週比１９２人減―新型コロナ
2023年03月07日17時02分
東京都は７日、新たに９８９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ１９２人減った。新たな死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ８人だった。
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