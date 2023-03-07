東京、新たに９８９人感染 前週比１９２人減―新型コロナ
2023年03月07日17時02分
東京都は７日、新たに９８９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ１９２人減った。新たな死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ８人だった。
東京、新たに９８９人感染 前週比１９２人減―新型コ…
2023年03月07日17時02分
東京都は７日、新たに９８９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の火曜日と比べ１９２人減った。新たな死者は６人。都基準による重症者は前日と同じ８人だった。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
中国輸出、６．８％減と不振 輸入も大幅マイナス―１～２月(03/07 17:42)
コロナ特措法改正案、衆院審議入り 首相権限強化、「統括庁」創設(03/07 17:39)
日本郵政、来店客のマスク着用は「個人の判断」 １３日から対応見直し―新型コロナ(03/07 17:10)
東京、新たに９８９人感染 前週比１９２人減―新型コロナ(03/07 17:02)
マスク着用、鉄道は各社判断 ガイドラインから項目削除へ―新型コロナ(03/07 14:49)
ワクチン、高齢者は５月８日から １２歳以上は一時終了―新型コロナ・厚労省(03/07 12:54)
中国経済に深い傷痕 倒産や失業、成長の重荷―ゼロコロナ終了３カ月(03/07 07:06)
百貨店４社、マスク「客判断」 イオンも、従業員は着用継続―新型コロナ(03/06 19:50)
国内感染、新たに４１５０人 前週比１０００人減―新型コロナ(03/06 19:17)
日産の１～２月中国新車販売、４１．４％減 コロナで需要落ち込む(03/06 18:56)
東京株、２万８０００円回復 ３カ月ぶり高値(03/06 16:06)
接客のプロから「伝道師」に 美容部員、変わる役割(03/06 13:31)
国内感染、週７万５０００人 前週比１万９０００人減―新型コロナ(03/06 10:14)
国内感染、新たに８６６８人 前週比３５００人減―新型コロナ(03/05 19:14)
成長目標は５％前後 国防予算、大幅増見通し―「台湾独立反対」・中国全人代が開幕(03/05 11:48)
国内感染、新たに１万３７８人 前週比４９００人減―新型コロナ(03/04 21:07)
習氏３期目、国家新体制決定へ 経済成長目標５％台か―５日、全人代開幕・中国(03/04 07:09)
コロナ起源調査「断念せず」 ＷＨＯ(03/04 05:16)
防衛財源「国有地を有効活用」 コロナ変異で対応見直しも―岸田首相(03/03 19:24)
国内感染、新たに１万４８６人 前週比４２００人増―新型コロナ(03/03 19:03)
岸田首相、価格転嫁を促進 参院予算委で一般質疑(03/03 11:16)
コロナ対策、国費１０２兆円で論戦 岸田首相は効果力説、再検証に否定的―維新「無駄、詐欺みたい」(03/03 07:03)
コロナ検査・外来は自己負担に ５類移行後、インフル並みに―９月末まで軽減措置検討・政府(03/02 19:47)
国内感染、新たに１万１５１５人 前週比３５００人減―新型コロナ(03/02 19:16)
日本直行便が就航 テルアビブ・成田間を週２往復―イスラエル(03/02 18:05)
岸田首相、物価高に機動的対応 コロナ検証、明言避ける―参院予算委(03/02 12:35)
常陸宮さま、発熱で入院 「大事取り」、コロナは陰性―宮内庁(03/01 22:09)
学生優位の売り手市場に 企業は初任給上げアピール―就活本格化(03/01 20:33)
国内感染、新たに１万３７９９人 前週比４８００人減―新型コロナ(03/01 20:08)
百貨店４社、売上高２～３割増 バレンタイン好調―２月(03/01 19:14)