パ・リーグ公示（７日） プロ野球
2023年03月07日16時43分
【支配下選手登録】▽ロッテ・西村天裕投手▽日本ハム・福田光輝内野手
【同抹消】▽ロッテ・福田光輝内野手▽日本ハム・西村天裕投手（ロッテ、日本ハム間の契約譲渡）
パ・リーグ公示（７日） プロ野球
2023年03月07日16時43分
【支配下選手登録】▽ロッテ・西村天裕投手▽日本ハム・福田光輝内野手
【同抹消】▽ロッテ・福田光輝内野手▽日本ハム・西村天裕投手（ロッテ、日本ハム間の契約譲渡）
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