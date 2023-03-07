豪首相「招待あれば訪中」 貿易制限の解除促す
2023年03月07日16時40分
【シドニー時事】オーストラリアのアルバニージー首相は７日、年内に中国を訪問する可能性について「招待があれば、私は受け入れるだろう」と述べた。その上で「豪州の優れた品物を受け入れることは中国の利益になる」と訴え、中国が豪産の大麦やワインなどに対して実施している輸入制限を早期に解除するよう促した。シドニーで開かれた経済関係者の会合で語った。
豪首相「招待あれば訪中」 貿易制限の解除促す
2023年03月07日16時40分
【シドニー時事】オーストラリアのアルバニージー首相は７日、年内に中国を訪問する可能性について「招待があれば、私は受け入れるだろう」と述べた。その上で「豪州の優れた品物を受け入れることは中国の利益になる」と訴え、中国が豪産の大麦やワインなどに対して実施している輸入制限を早期に解除するよう促した。シドニーで開かれた経済関係者の会合で語った。
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ウォール・ストリート・ジャーナル