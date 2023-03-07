大和証券と四国銀行は７日、包括的業務提携に基づく業務を４月３日から開始すると発表した。四国銀に資産運用のコンサルティングを行う「フィナンシャルアドバイザー（ＦＡ）部」を新設。四国銀の高知・徳島県内の６店舗に設置する拠点を通じ、株式や投資信託、債券、ファンドラップなど、大和証が有する幅広い金融サービスを提供する。