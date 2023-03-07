大阪ガス、豪州で合成メタン製造へ ３０年に６万トン
2023年03月07日16時24分
大阪ガスは７日、液化天然ガス（ＬＮＧ）の代替となる合成メタンを豪州で製造するための詳細検討を始めると発表した。製造プラントを豪州に新設し、２０３０年に年間約６万トンの生産を目指す。
大阪ガス、豪州で合成メタン製造へ ３０年に６万トン
2023年03月07日16時24分
大阪ガスは７日、液化天然ガス（ＬＮＧ）の代替となる合成メタンを豪州で製造するための詳細検討を始めると発表した。製造プラントを豪州に新設し、２０３０年に年間約６万トンの生産を目指す。
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