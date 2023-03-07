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「期待応えられずおわび」　ＪＡＸＡ理事長ら謝罪―Ｈ３

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「期待応えられずおわび」　ＪＡＸＡ理事長ら謝罪―Ｈ３

2023年03月07日16時21分

　Ｈ３ロケット１号機の打ち上げ失敗について、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の山川宏理事長らが７日午後、記者会見した。冒頭、「多くの国民のご期待に応えられず、深くおわび申し上げる」と頭を下げ、搭載していた人工衛星の関係者らにも謝罪。今後、原因究明を急ぐ考えを示した。

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