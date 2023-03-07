交換トレードが成立し、ロッテに加わった西村天裕投手（２９）と、日本ハムへ移った福田光輝内野手（２５）が７日、千葉市のＺＯＺＯマリンスタジアムでそれぞれ記者会見に臨んだ。中継ぎとして期待される６年目の西村は「自分ではまだまだ若いと思っている。フレッシュに頑張りたい」と笑顔で話した。背番号は西村が４０、福田光は３５。

内野の複数のポジションを守れる福田光は同席した稲葉篤紀ゼネラルマネジャーから外野挑戦も勧められた。福田光は「試合に出られるならどこでもいい。プラスに考えたい」と前向きだった。