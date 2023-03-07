７１円高の２万８３０９円１６銭 ７日の平均株価
2023年03月07日15時13分
７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８３０９円１６銭と前日終値比７１円３８銭高で終わった。出来高は概算で１１億２７００万株。
７１円高の２万８３０９円１６銭 ７日の平均株価
2023年03月07日15時13分
７日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８３０９円１６銭と前日終値比７１円３８銭高で終わった。出来高は概算で１１億２７００万株。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
日本郵政、来店客のマスク着用は「個人の判断」 １３日から対応見直し―新型コロナ(03/07 17:10)
円相場、１３５円７４～７５銭 ７日午後５時現在(03/07 17:05)
リコー、２５年度に営業利益１３００億円目標 中期経営戦略を公表(03/07 16:55)
いすゞ、初のＥＶ小型トラック販売 物流でも進む電動化(03/07 16:53)
大和証と四国銀、４月から提携業務開始 ＦＡ部新設、６拠点でサービス(03/07 16:28)
大阪ガス、豪州で合成メタン製造へ ３０年に６万トン(03/07 16:24)
パナ、家庭向けロボット５月発売 本体６万５００円、人と会話も(03/07 16:22)
ＡＮＡＨＤ、日本貨物航空を買収 日本郵船と基本合意―国際貨物を強化(03/07 16:06)
政府、放送法内部文書を公表 立民・小西氏の資料と同一(03/07 15:26)
７１円高の２万８３０９円１６銭 ７日の平均株価(03/07 15:13)
〔新規公開〕ＳＨＩＮＫＯ、２２日スタンダード上場 ＩＴ導入支援や保守サービス(03/07 14:28)
住友化、６５歳定年制へ移行 来年４月から段階導入(03/07 13:53)
日銀人事、９日衆院採決 参院は１０日で調整(03/07 12:37)
松本総務相「全て行政文書」 放送法内部資料、午後公表へ(03/07 12:37)
円相場、１３５円９６～９６銭 ７日正午現在(03/07 12:09)
１１５円高の２万８３５３円３４銭 ７日午前の平均株価(03/07 11:42)
韓国の姿勢見極める 半導体輸出規制見直し―西村経産相(03/07 10:41)
円相場、１３５円９７～９８銭 ７日午前９時現在(03/07 09:06)
マイナンバー利用範囲拡大 公金受取口座の登録加速―法改正案を決定(03/07 08:54)
デジタル改革推進へ一括法案 フロッピーなど見直し―政府(03/07 08:48)
１月の実質賃金、４．１％減 物価高で８年８カ月ぶり落ち込み(03/07 08:39)
米電子たばこ企業買収 ３７００億円で―「マールボロ」のアルトリア(03/07 05:24)
モス値上げ、最大５０円 定番バーガー４４０円に(03/06 20:48)
百貨店４社、マスク「客判断」 イオンも、従業員は着用継続―新型コロナ(03/06 19:50)
来年３月末に廃線へ ＪＲ根室線「富良野―新得」(03/06 19:36)
経済交流へ基金創設検討も 徴用工、政府対応を歓迎―十倉経団連会長(03/06 19:22)
日韓、輸出規制見直しへ協議 半導体素材、ＷＴＯ手続き中断(03/06 18:59)
トヨタの１～２月中国新車販売、１２．２％減 政府支援終了響く(03/06 18:58)
日銀、市場機能の改善点検へ ９日から黒田総裁最後の定例会合(03/06 18:57)
日産の１～２月中国新車販売、４１．４％減 コロナで需要落ち込む(03/06 18:56)
ビジネスワイヤ
PR TIMES