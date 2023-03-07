衆院、横路元議長に弔詞
2023年03月07日14時34分
細田博之衆院議長は７日の本会議で、先月死去した横路孝弘元衆院議長に対し「終始議会政治の発展に貢献された」との弔詞を朗読した。
衆院、横路元議長に弔詞
2023年03月07日14時34分
細田博之衆院議長は７日の本会議で、先月死去した横路孝弘元衆院議長に対し「終始議会政治の発展に貢献された」との弔詞を朗読した。
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