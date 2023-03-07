衆院議院運営委員会は７日の理事会で、次期日銀総裁に植田和男氏、副総裁に内田真一、氷見野良三両氏を起用する同意人事案について、９日の本会議で採決することを決めた。参院は１０日に採決する方向で調整している。

日銀正副総裁人事を巡っては、衆参両院の議運委が所信聴取と質疑を済ませた。自民、公明両党のほか、日本維新の会、国民民主党が賛成する方針だ。