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日銀人事、９日衆院採決　参院は１０日で調整

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日銀人事、９日衆院採決　参院は１０日で調整

2023年03月07日12時37分

　衆院議院運営委員会は７日の理事会で、次期日銀総裁に植田和男氏、副総裁に内田真一、氷見野良三両氏を起用する同意人事案について、９日の本会議で採決することを決めた。参院は１０日に採決する方向で調整している。
　日銀正副総裁人事を巡っては、衆参両院の議運委が所信聴取と質疑を済ませた。自民、公明両党のほか、日本維新の会、国民民主党が賛成する方針だ。

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