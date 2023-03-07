女子ゴルフの最新世界ランキングが６日付で発表され、畑岡奈紗は１０位で前週と変わらなかった。古江彩佳は五つ上げて２３位。山下美夢有は２７位に下げた。笹生優花は３３位、西郷真央は３４位。１位はリディア・コー（ニュージーランド）で変動なし。 （時事）