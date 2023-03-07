故大塚義治氏（元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長）のお別れの会
2023年03月07日10時12分
故大塚義治氏（元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長、１月１７日死去）のお別れの会 ２４日午後２時から東京都港区芝公園４の７の３５の増上寺「光摂殿」で。参列者による献花のみで、香典や供物は辞退する。問い合わせは日本赤十字社、電話０３（３４３８）１３１１。
故大塚義治氏（元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長）のお…
2023年03月07日10時12分
故大塚義治氏（元厚生労働事務次官、日本赤十字社名誉社長、１月１７日死去）のお別れの会 ２４日午後２時から東京都港区芝公園４の７の３５の増上寺「光摂殿」で。参列者による献花のみで、香典や供物は辞退する。問い合わせは日本赤十字社、電話０３（３４３８）１３１１。
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