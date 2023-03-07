厚生労働省が７日発表した１月の毎月勤労統計調査（速報、従業員５人以上）によると、基本給と残業代などを合わせた現金給与総額（名目賃金）に物価の変動を反映させた実質賃金は、前年同月比４．１％減となった。物価の高騰に比べ賃金の伸びは鈍く、マイナスは１０カ月連続。落ち込み幅は２０１４年５月（４．１％減）以来、８年８カ月ぶりの水準だった。