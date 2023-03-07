【ワシントン時事】イエレン米財務長官は６日、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったスリランカのウィクラマシンハ大統領と電話会談した。イエレン氏は、国際通貨基金（ＩＭＦ）の金融支援獲得に向けたスリランカの経済改革に対し、支持を表明した。ＩＭＦの対スリランカ支援交渉は、中国が債務減免に消極的なため難航している。