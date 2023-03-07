米財務長官、スリランカ大統領と電話会談 ＩＭＦ支援に向けた改革支持
2023年03月07日06時30分
【ワシントン時事】イエレン米財務長官は６日、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったスリランカのウィクラマシンハ大統領と電話会談した。イエレン氏は、国際通貨基金（ＩＭＦ）の金融支援獲得に向けたスリランカの経済改革に対し、支持を表明した。ＩＭＦの対スリランカ支援交渉は、中国が債務減免に消極的なため難航している。
米財務長官、スリランカ大統領と電話会談 ＩＭＦ支援に向けた改…
2023年03月07日06時30分
【ワシントン時事】イエレン米財務長官は６日、事実上のデフォルト（債務不履行）に陥ったスリランカのウィクラマシンハ大統領と電話会談した。イエレン氏は、国際通貨基金（ＩＭＦ）の金融支援獲得に向けたスリランカの経済改革に対し、支持を表明した。ＩＭＦの対スリランカ支援交渉は、中国が債務減免に消極的なため難航している。
こんな記事も
国際用語
国際
ツイッターで一時障害(03/07 08:25)
ＮＹ円、１３５円台後半(03/07 08:13)
チョコ箱のマッターホルン消滅 製造移転で規則満たせず―スイス(03/07 07:51)
放置トレーラーに移民３４３人 ３割が付き添いなしの未成年―メキシコ(03/07 07:47)
米国で下院議長と来月会談か 加州で演説も―台湾総統(03/07 07:44)
ＮＹ株、４日続伸 米ＦＲＢ議長の証言待ち(03/07 07:25)
ワグネル、武器を要求 「前線崩壊」警告、不協和音―ウクライナ(03/07 07:07)
中国経済に深い傷痕 倒産や失業、成長の重荷―ゼロコロナ終了３カ月(03/07 07:06)
プーチン氏、重なる独裁者像 没後７０年のスターリン評価―ウクライナ侵攻に突き進む(03/07 07:06)
中国高官、習氏に相次ぎ忠誠 ３期目本格始動へ権威強化―全人代(03/07 07:05)
欧州、原発回帰鮮明に エネルギー安保優先―ウクライナ情勢が影(03/07 07:04)
「文明出会いの地」に試練 居住不能、復興遠く―トルコ大地震(03/07 07:03)
米財務長官、スリランカ大統領と電話会談 ＩＭＦ支援に向けた改革支持(03/07 06:30)
統一候補にクルチダルオール氏 野党、現職と一騎打ちへ―トルコ大統領選(03/07 05:28)
米電子たばこ企業買収 ３７００億円で―「マールボロ」のアルトリア(03/07 05:24)
ジェラール・ペリソン氏死去 仏ホテル「アコー」共同創業者(03/07 05:17)
チハノフスカヤ氏に禁錮１５年 ベラルーシ反政権派の象徴(03/07 00:01)
対イラン決議が焦点 ＩＡＥＡ理事会開幕(03/07 00:01)
ＮＹ株、もみ合い(03/07 00:00)
ＮＹ円、１３５円台後半(03/06 23:30)
在ハイチ大使館を再開 外務省(03/06 23:20)
土砂崩れで５０人死亡か インドネシア(03/06 21:46)
円、１３６円台前半 ロンドン外為(03/06 21:31)
元激戦地マリウポリ「訪問」 ロシア国防相、映像公表―ウクライナ(03/06 20:33)
韓国政府、解決策を発表 尹大統領「未来志向の決断」―日本政府、談話継承表明・元徴用工問題(03/06 20:32)
豪首相、８日から訪印 対中抑止や貿易で協力拡大(03/06 20:31)
「新興財閥暗殺を阻止」 ウクライナ計画とロシア主張(03/06 19:31)
パレスチナ情勢沈静化巡り協議 ヨルダン国王と米国防長官(03/06 18:24)
円、１３５円台後半 ロンドン外為(03/06 18:20)
自爆テロか、９人死亡 警察車両に襲撃―パキスタン(03/06 18:01)
ウォール・ストリート・ジャーナル