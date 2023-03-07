【共通ニュース】

◆家族 暮らし 戻らず トルコ・シリア地震１カ月

◆死後再審 大阪高検「不服」 日野町事件 最高裁に特別抗告

◆同性婚法制化へ民法改正案 立憲「異性または同性の当事者」

◆ホンダＮ―ＢＯＸ ６カ月連続首位 ２月 国内新車販売

◆大谷凱旋 ３ラン連発 規格外パワー スタンド騒然 ＷＢＣ強化試合 侍Ｊ 阪神に大勝

◆井上尚 ２団体王者に挑戦 ５月７日 Ｓバンタム級初戦▽４階級制覇へ「自分に期待」

◆東京・タクシー２社運賃 値上げ「強制」一時差し止め 地裁「国、裁量権逸脱」

◆強制不妊 国に賠償命令 仙台地裁 ５例目

◆メルボルン五輪「金」 笹原正三さん死去 ９３歳 レスリング

〔日経〕

◆都、ＥＶ充電器６万基に ３０年、マンションで 中古向け補助増 新築は設置義務(1)

◆ドローン保険 支払い迅速に 東京海上、普及後押し(1)

◆日韓経済界で共同事業 経団連検討 基金創設も視野(4)

◆小麦値上げ５％軸に抑制 来月以降 政府、家計負担を軽減(5)

◆市販かぜ薬市場 ２割増 昨年２１１４億円 コロナで解熱剤伸び(14)

◆モス、１０～５０円値上げ 商品の７割が対象(14)

（続）