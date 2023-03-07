米電子たばこ企業買収 ３７００億円で―「マールボロ」のアルトリア
2023年03月07日05時24分
【ニューヨーク時事】「マールボロ」などを展開する米たばこ大手アルトリア・グループは６日、米電子たばこメーカーのＮＪＯＹホールディングスを約２７億５０００万ドル（約３７００億円）で買収すると発表した。消費者の紙巻きたばこ離れを受け、新型たばこ製品の品ぞろえを強化する。
米電子たばこ企業買収 ３７００億円で―「マールボロ」のアルト…
2023年03月07日05時24分
【ニューヨーク時事】「マールボロ」などを展開する米たばこ大手アルトリア・グループは６日、米電子たばこメーカーのＮＪＯＹホールディングスを約２７億５０００万ドル（約３７００億円）で買収すると発表した。消費者の紙巻きたばこ離れを受け、新型たばこ製品の品ぞろえを強化する。
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ウォール・ストリート・ジャーナル