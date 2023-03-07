コロナ特措法改正案、審議入り 「危機管理統括庁」創設―衆院
2023年03月07日13時17分
新たな感染症危機に備え、政府の対応を強化する新型コロナウイルス対策の特別措置法と内閣法の両改正案は７日午後、衆院本会議で岸田文雄首相も出席して趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。感染症対応の司令塔となる「内閣感染症危機管理統括庁」を内閣官房に新設し、今秋の発足を目指す。知事らに対する首相の権限も拡大する。
コロナ特措法改正案、審議入り 「危機管理統括庁」創設―衆院
2023年03月07日13時17分
新たな感染症危機に備え、政府の対応を強化する新型コロナウイルス対策の特別措置法と内閣法の両改正案は７日午後、衆院本会議で岸田文雄首相も出席して趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。感染症対応の司令塔となる「内閣感染症危機管理統括庁」を内閣官房に新設し、今秋の発足を目指す。知事らに対する首相の権限も拡大する。
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