在ハイチ大使館を再開 外務省
2023年03月06日23時20分
外務省は６日、カリブ海のハイチにある日本大使館を同日付で再開したと発表した。ギャング組織による犯罪横行など治安状況の悪化を受け昨年１０月から一時閉鎖していた。
在ハイチ大使館を再開 外務省
2023年03月06日23時20分
外務省は６日、カリブ海のハイチにある日本大使館を同日付で再開したと発表した。ギャング組織による犯罪横行など治安状況の悪化を受け昨年１０月から一時閉鎖していた。
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