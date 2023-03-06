円、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年03月06日21時31分
【ロンドン時事】週明け６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、翌日から２日間行われるパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を控えて様子見気分が強い中、１ドル＝１３６円台前半で取引された。正午現在は１３６円１０～２０銭と、前週末午後４時比２０銭の円高・ドル安。
円、１３６円台前半 ロンドン外為
2023年03月06日21時31分
【ロンドン時事】週明け６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、翌日から２日間行われるパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の議会証言を控えて様子見気分が強い中、１ドル＝１３６円台前半で取引された。正午現在は１３６円１０～２０銭と、前週末午後４時比２０銭の円高・ドル安。
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