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山本、調整は順調　ＷＢＣ強化試合

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山本、調整は順調　ＷＢＣ強化試合

2023年03月06日20時19分

阪神との強化試合、力投する野球日本代表先発の山本＝６日、京セラドーム大阪

阪神との強化試合、力投する野球日本代表先発の山本＝６日、京セラドーム大阪

  • 阪神との強化試合の２回の投球を終え、笑顔を見せる野球日本代表先発の山本＝６日、京セラドーム大阪

　先発陣の一角として期待される山本が、順調に調子を上げてきている。速球は最速で１５９キロを計測。多彩な変化球も織り交ぜながら、力で押した。三回２死からソロを含む３連打を浴びたのは余計だったが、３回を４奪三振の１失点。「いろいろ試し、良い感覚が戻ってきた」とうなずいた。
　オリックスで昨季は２年連続で沢村賞と投手４冠に輝いた右腕。２０２１年の東京五輪で獲得した金メダルに続く頂点を目指し、「本大会も頑張りたい」と話した。

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