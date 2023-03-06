先発陣の一角として期待される山本が、順調に調子を上げてきている。速球は最速で１５９キロを計測。多彩な変化球も織り交ぜながら、力で押した。三回２死からソロを含む３連打を浴びたのは余計だったが、３回を４奪三振の１失点。「いろいろ試し、良い感覚が戻ってきた」とうなずいた。

オリックスで昨季は２年連続で沢村賞と投手４冠に輝いた右腕。２０２１年の東京五輪で獲得した金メダルに続く頂点を目指し、「本大会も頑張りたい」と話した。