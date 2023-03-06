陶芸家の今井政之さん死去
2023年03月06日20時12分
今井 政之さん（いまい・まさゆき＝陶芸家）６日午前１０時１０分、京都市の病院で死去、９２歳。大阪府出身。葬儀は９日午後０時３０分から京都市南区西九条池ノ内町６０の公益社南ブライトホールで。喪主は長男眞正（まきまさ）さん。
岡山で備前焼の修業を始め、後に京都で楠部彌弌に師事。素地と異なる色土を埋め込み模様を表現する「面象嵌（めんぞうがん）」の技法などを確立した。１１年に文化功労者に選ばれ、１８年に文化勲章を受けた。
陶芸家の今井政之さん死去
2023年03月06日20時12分
今井 政之さん（いまい・まさゆき＝陶芸家）６日午前１０時１０分、京都市の病院で死去、９２歳。大阪府出身。葬儀は９日午後０時３０分から京都市南区西九条池ノ内町６０の公益社南ブライトホールで。喪主は長男眞正（まきまさ）さん。
岡山で備前焼の修業を始め、後に京都で楠部彌弌に師事。素地と異なる色土を埋め込み模様を表現する「面象嵌（めんぞうがん）」の技法などを確立した。１１年に文化功労者に選ばれ、１８年に文化勲章を受けた。
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