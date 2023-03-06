日銀、市場機能の改善点検へ ９日から黒田総裁最後の定例会合
2023年03月06日18時57分
日銀は９、１０両日、金融政策決定会合を開く。黒田東彦総裁ら現在の正副総裁の下で開かれる最後の定例会合となる。大規模金融緩和の長期化で金利形成のゆがみが問題となる中、昨年１２月に実施した政策修正などによる市場機能の改善効果を引き続き点検する。大規模緩和を継続するとの見方が多い。
日銀、市場機能の改善点検へ ９日から黒田総裁最後の定例会合
2023年03月06日18時57分
日銀は９、１０両日、金融政策決定会合を開く。黒田東彦総裁ら現在の正副総裁の下で開かれる最後の定例会合となる。大規模金融緩和の長期化で金利形成のゆがみが問題となる中、昨年１２月に実施した政策修正などによる市場機能の改善効果を引き続き点検する。大規模緩和を継続するとの見方が多い。
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