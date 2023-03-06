日産の１～２月中国新車販売、４１．４％減 コロナで需要落ち込む
2023年03月06日18時56分
【北京時事】日産自動車が６日発表した１～２月の中国新車販売台数は前年同期比４１．４％減の１０万７５１８台だった。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う需要の落ち込みが響いた。自動車取得税を半減する政府の購入支援策が昨年末で終了したことも販売減につながった。
日産の１～２月中国新車販売、４１．４％減 コロナで…
2023年03月06日18時56分
【北京時事】日産自動車が６日発表した１～２月の中国新車販売台数は前年同期比４１．４％減の１０万７５１８台だった。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う需要の落ち込みが響いた。自動車取得税を半減する政府の購入支援策が昨年末で終了したことも販売減につながった。
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