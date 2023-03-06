モスフードサービスは６日、商品全体の７割超に当たる７８品目を２４日に値上げすると発表した。価格改定は昨年７月以来で、引き上げ幅は最大５０円。定番の「モスバーガー」は４１０円から４４０円に、「テリヤキバーガー」も４００円から４３０円に上がる。