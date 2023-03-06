国内では６日、新たに４１５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約１０００人減少した。重症者は前日比１人減の１３１人で、死者は３７人確認された。



新型コロナウイルス 国内の状況

東京都では、新たに３３５人の感染を確認。新規感染者は前週の月曜日と比べ３５人減った。新たな死者は１人。都基準による重症者は８人で、前日より１人減った。