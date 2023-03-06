国内感染、新たに４１５０人 前週比１０００人減―新型コロナ
2023年03月06日19時17分
国内では６日、新たに４１５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約１０００人減少した。重症者は前日比１人減の１３１人で、死者は３７人確認された。
東京都では、新たに３３５人の感染を確認。新規感染者は前週の月曜日と比べ３５人減った。新たな死者は１人。都基準による重症者は８人で、前日より１人減った。
国内感染、新たに４１５０人 前週比１０００人減―新型コロナ
2023年03月06日19時17分
国内では６日、新たに４１５０人の新型コロナウイルス感染が確認された。新規感染者は前週の月曜日と比べ約１０００人減少した。重症者は前日比１人減の１３１人で、死者は３７人確認された。
東京都では、新たに３３５人の感染を確認。新規感染者は前週の月曜日と比べ３５人減った。新たな死者は１人。都基準による重症者は８人で、前日より１人減った。
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