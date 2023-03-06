東京、新たに３３５人感染 前週比３５人減―新型コロナ
2023年03月06日16時53分
東京都は６日、新たに３３５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の月曜日と比べ３５人減った。新たな死者は１人。都基準による重症者は８人で、前日より１人減った。
東京、新たに３３５人感染 前週比３５人減―新型コロ…
2023年03月06日16時53分
東京都は６日、新たに３３５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の月曜日と比べ３５人減った。新たな死者は１人。都基準による重症者は８人で、前日より１人減った。
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