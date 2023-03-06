２月の国内新車販売台数の車名別ランキングは、ホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」が１万９６５２台で６カ月連続の首位となった。２位はトヨタ自動車の小型車「ヤリス」、３位はトヨタ「カローラ」。トップ３の顔触れは前月と変わらなかった。

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が６日、発表した。