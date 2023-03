米カリフォルニア州サンタクララ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 革新的なプログラマブル製品プラットフォームと技術を手掛けるエフィニックス (Efinix®) は本日、ローターバッハ社の TRACE32® デバッグ&トレース ツールが、クアッドコア、 Linux 対応、Sapphire (サファイア) RISC-V プロセッサをサポートをすると発表しました。エフィニックスは、極めて高効率で低消費電力の当社 FPGA デバイスで動作する Sapphire コアにより、業界のパフォーマンスポイントを再定義しました。ローターバッハの TRACE32® デバッグ&トレース ツールのサポートにより、世界最高水準のターンキー デバッグ機能を提供することができます。ローターバッハのツールは、エフィニックスの豊富なリファレンス デザインやアクセラレータなどのライブラリと組み合わせることで、エフィニックス FPGA 上のソフトウエアベースのアプリケーションに直感的で迅速なデバッグ環境を提供します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230306005846/ja/

Efinix Titanium FPGAs with Sapphire RISC-V core supported by Lauterbach TRACE32 Debug and Trace Tools (Photo: Business Wire)