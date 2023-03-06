元徴用工原告、解決策を批判 韓国
2023年03月06日14時32分
【ソウル時事】元徴用工訴訟の原告支援団体は６日、韓国政府の解決策を批判し、日本の被告企業の資産を売却する「現金化」に向けた司法手続きを続けると発表した。
元徴用工原告、解決策を批判 韓国
2023年03月06日14時32分
【ソウル時事】元徴用工訴訟の原告支援団体は６日、韓国政府の解決策を批判し、日本の被告企業の資産を売却する「現金化」に向けた司法手続きを続けると発表した。
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