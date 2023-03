トルコ・イスタンブール--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 二聖モスクの守護者のサルマン・ビン・アブドルアジーズ・アール・サウード国王と皇太子で首相のムハンマド・ビン・サルマン・アール・サウード殿下からの指令を実行し、サウジアラビア王国観光大臣でサウジ開発基金(SFD)理事長のアフマド・アキル・アール・ハティーブ閣下は、トルコ共和国中央銀行のシャハプ・カウジュオール総裁との間で、トルコ中央銀行に50億ドルの多額の預託を行う契約に署名しました。

H.E. Mr. Ahmed Aqeel Al-Khateeb, KSA Minister of Tourism and SFD Chairman, signs a $5 billion deposit agreement with the Central Bank of Turkey, alongside Governor Şahap Kavcıoğlu, further enhancing economic cooperation between the two nations (Photo: AETOSWire)