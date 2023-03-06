岸田文雄首相は６日の参院予算委員会で、物価高騰を踏まえた追加経済対策について、自民、公明両党と調整した上で「新たな対応策を速やかに取りまとめたい」との考えを示した。公明党の山本香苗氏への答弁。

２０２３年春闘などでの賃上げに向けた取り組みと合わせ、「エネルギー・食料品価格の影響緩和について、必要な追加策を検討したい」とも語った。