物価高、速やかに追加対策 参院予算委で岸田首相
2023年03月06日15時01分
岸田文雄首相は６日の参院予算委員会で、物価高騰を踏まえた追加経済対策について、自民、公明両党と調整した上で「新たな対応策を速やかに取りまとめたい」との考えを示した。公明党の山本香苗氏への答弁。
２０２３年春闘などでの賃上げに向けた取り組みと合わせ、「エネルギー・食料品価格の影響緩和について、必要な追加策を検討したい」とも語った。
物価高、速やかに追加対策 参院予算委で岸田首相
2023年03月06日15時01分
岸田文雄首相は６日の参院予算委員会で、物価高騰を踏まえた追加経済対策について、自民、公明両党と調整した上で「新たな対応策を速やかに取りまとめたい」との考えを示した。公明党の山本香苗氏への答弁。
２０２３年春闘などでの賃上げに向けた取り組みと合わせ、「エネルギー・食料品価格の影響緩和について、必要な追加策を検討したい」とも語った。
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