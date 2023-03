独ベルリン & デュッセルドルフ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 3月6日と7日に国際LNG会議2023で350社を超える企業が、輸送や貯蔵インフラストラクチャーから燃料利用やエンドユーザー利用まで、LNG産業における主要な課題について議論します。Graforceは、LNGを水素に変換する革新的技術であるメタン電解(プラズマ分解)を紹介します。この技術により、大口ガス消費者はエネルギー供給元や輸送方法を変えることなく、クリーン燃焼水素への切り替えが可能になります。

Graforce has developed methane electrolysis plants. Erected at LNG terminals or other decentralized locations, they can decarbonize LNG/LPG by converting methane into hydrogen and solid carbon. This allows large gas users to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or method of transporting. (Photo: Business Wire)