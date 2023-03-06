男子ゴルフの最新世界ランキングが５日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２３位だった。比嘉一貴は７４位、星野陸也は１２２位、金谷拓実は１２４位。

１位ジョン・ラーム（スペイン）ら上位に変動はなし。 （時事）