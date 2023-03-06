Ｆ１・談話
2023年03月06日09時36分
◇ポイントに届かず悔しい
角田裕毅 ポイントに届かず悔しい。（スタートで順位を落とし）それがきょうの決定打になってしまった。もっとレースペースを上げないと駄目だ。（時事）
Ｆ１・談話
2023年03月06日09時36分
◇ポイントに届かず悔しい
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