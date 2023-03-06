首相動静（３月６日）
2023年03月06日09時19分
午前７時６分、公邸発。同７分、官邸着。
午前７時１１分から同８時３３分まで、磯崎仁彦官房副長官。同４８分、官邸発。同４９分、国会着。同５１分、参院第１委員会室へ。同９時１分、参院予算委員会開会。
首相動静（３月６日）
2023年03月06日09時19分
午前７時６分、公邸発。同７分、官邸着。
午前７時１１分から同８時３３分まで、磯崎仁彦官房副長官。同４８分、官邸発。同４９分、国会着。同５１分、参院第１委員会室へ。同９時１分、参院予算委員会開会。
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