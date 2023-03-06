バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は５日、チェコのノベメストで混合リレーが行われ、立崎芙由子と立崎幹人（ともに自衛隊）で組んだ日本は１４位だった。



立崎芙、下部大会で表彰台 バイアスロン

男女２人ずつで組んだ日本（佐藤、福田、小島、長岡＝いずれも自衛隊）は１９位。 （時事）