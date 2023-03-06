５日午後１時半ごろ、沖縄県石垣市から北約１５０キロの尖閣諸島付近の海域で、「船が転覆している」と海上自衛隊から第１１管区海上保安本部（那覇市）に通報があった。石垣海上保安部によると、船は台湾の漁船で、台湾人１人とインドネシア人６人が乗っていたが、いずれも行方不明という。海保が巡視船４隻で付近を捜索している。

現場海域は尖閣諸島・久場島の東約４０キロ。