米女子ゴルフ・談話
2023年03月05日19時21分
◇悔い残る１週間
渋野日向子 悔いの残る１週間だったなと、最終日も感じた。しっかり練習して、いい状態で（次戦に）臨めるように頑張りたい。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2023年03月05日19時21分
◇悔い残る１週間
渋野日向子 悔いの残る１週間だったなと、最終日も感じた。しっかり練習して、いい状態で（次戦に）臨めるように頑張りたい。（時事）
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