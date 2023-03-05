東京、新たに７０５人感染 前週比１０５人減―新型コロナ
2023年03月05日17時04分
東京都は５日、新たに７０５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１０５人減少した。都基準による重症者は前日と同じ９人。新たな死者の発表はなかった。
東京、新たに７０５人感染 前週比１０５人減―新型コロナ
2023年03月05日17時04分
東京都は５日、新たに７０５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は前週の日曜日と比べ１０５人減少した。都基準による重症者は前日と同じ９人。新たな死者の発表はなかった。
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