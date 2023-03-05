ＮＢＡ試合結果（４日）
2023年03月05日15時53分
ラプターズ １１６―１０９ ウィザーズ
キャバリアー １１４―９０ ピストンズ
ズ
ヒ ー ト １１７―１０９ ホークス
ロケッツ １２２―１１０ スパーズ
７６ｅｒｓ １３３―１３０ バックス
ティンバーウ １３８―１３４ キングズ
ルブズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（４日）
2023年03月05日15時53分
ラプターズ １１６―１０９ ウィザーズ
キャバリアー １１４―９０ ピストンズ
ズ
ヒ ー ト １１７―１０９ ホークス
ロケッツ １２２―１１０ スパーズ
７６ｅｒｓ １３３―１３０ バックス
ティンバーウ １３８―１３４ キングズ
ルブズ
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