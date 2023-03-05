気象庁は５日朝、鹿児島県十島村の諏訪之瀬島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。２日から爆発的な噴火が増えており、御岳火口から約２キロ以内では大きな噴石に警戒が必要という。

同レベルは昨年９月に２から３に引き上げられた後、今年１月に噴火活動が低調になったとして、２に戻されていた。