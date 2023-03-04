ＩＡＥＡトップ、イランと協議 核開発疑惑巡り
2023年03月04日14時21分
【ベルリン時事】イランを訪問している国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は３日、首都テヘランでエスラミ原子力庁長官と面会した。４日にはライシ大統領との会談も見込まれており、高濃縮ウランの検出問題や核合意再建を巡り意見を交わす。イランから核活動監視などへの協力姿勢を引き出し、米欧との間で高まっている緊張の緩和につなげられるかが焦点となる。
ＩＡＥＡトップ、イランと協議 核開発疑惑巡り
2023年03月04日14時21分
【ベルリン時事】イランを訪問している国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のグロッシ事務局長は３日、首都テヘランでエスラミ原子力庁長官と面会した。４日にはライシ大統領との会談も見込まれており、高濃縮ウランの検出問題や核合意再建を巡り意見を交わす。イランから核活動監視などへの協力姿勢を引き出し、米欧との間で高まっている緊張の緩和につなげられるかが焦点となる。
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