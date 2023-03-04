【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１３５円台後半に上昇した。午後５時現在は１３５円７５～８５銭と、前日同時刻比９８銭の円高・ドル安。