ＮＹ株、続伸 景気後退懸念が緩和
2023年03月04日07時13分
【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げによる景気後退懸念が和らぎ、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３８７．４０ドル高の３万３３９０．９７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２６．０３ポイント高の１万１６８９．０１で引けた。
ＮＹ株、続伸 景気後退懸念が緩和
2023年03月04日07時13分
【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げによる景気後退懸念が和らぎ、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３８７．４０ドル高の３万３３９０．９７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２６．０３ポイント高の１万１６８９．０１で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル