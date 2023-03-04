【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げによる景気後退懸念が和らぎ、続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３８７．４０ドル高の３万３３９０．９７ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２２６．０３ポイント高の１万１６８９．０１で引けた。