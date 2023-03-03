タリウム摂取させ女子大生殺害 容疑で３７歳男逮捕―大阪府警
2023年03月03日21時54分
知人の女子大学生にタリウムを摂取させ殺害したとして、大阪府警は３日、殺人容疑で不動産賃貸業の宮本一希容疑者（３７）＝京都市左京区修学院＝を逮捕した。黙秘しているという。
逮捕容疑は昨年１０月１２日、京都市北区の集合住宅の一室で、この部屋に住んでいた立命館大３年の濱野日菜子さん＝当時（２１）＝に何らかの方法でタリウムを摂取させ、殺害した疑い。
タリウム摂取させ女子大生殺害 容疑で３７歳男逮捕―大阪府警
2023年03月03日21時54分
知人の女子大学生にタリウムを摂取させ殺害したとして、大阪府警は３日、殺人容疑で不動産賃貸業の宮本一希容疑者（３７）＝京都市左京区修学院＝を逮捕した。黙秘しているという。
逮捕容疑は昨年１０月１２日、京都市北区の集合住宅の一室で、この部屋に住んでいた立命館大３年の濱野日菜子さん＝当時（２１）＝に何らかの方法でタリウムを摂取させ、殺害した疑い。
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