岸田首相、モンゴル議長と会談
2023年03月03日21時09分
岸田文雄首相は３日、モンゴルのザンダンシャタル国民大会議議長と首相官邸で会談した。ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の核・ミサイル開発などに連携して対応する方針で一致。ザンダンシャタル氏は、経済分野などでの協力拡大に期待を示した。
岸田首相、モンゴル議長と会談
2023年03月03日21時09分
岸田文雄首相は３日、モンゴルのザンダンシャタル国民大会議議長と首相官邸で会談した。ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の核・ミサイル開発などに連携して対応する方針で一致。ザンダンシャタル氏は、経済分野などでの協力拡大に期待を示した。
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